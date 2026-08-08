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Hiob (Ijob) 15,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 15 4 in der Gute Nachricht Bibel

Du untergräbst das Fundament des Glaubens, machst frommes Leben ganz und gar unmöglich!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 4 in der Lutherbibel

Du selbst zerstörst die Gottesfurcht und raubst dir die Andacht vor Gott.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 4 in der Einheitsübersetzung

Du brichst sogar die Gottesfurcht, / zerstörst das Besinnen vor Gott.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 15 4 in der Elberfelder Bibel

Ja, du zerstörst die Gottesfurcht und beschneidest die Andacht vor Gott.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 15 4 in der Schlachter 2000

Ja, du machst die Gottesfurcht zunichte und schwächst die Andacht vor Gott!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 15 4 in der New International Version

But you even undermine piety and hinder devotion to God.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 15 4 in der Hoffnung für Alle

Wenn du so weitermachst, wird niemand mehr Ehrfurcht vor Gott haben, niemand wird sich noch auf ihn besinnen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 15:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-15/vers-4 [gedruckt am 08.08.2026]