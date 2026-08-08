Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hiob (Ijob)
  4. Kapitel 20
  5. Vers 19

Hiob (Ijob) 20,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 20 19 in der Gute Nachricht Bibel

weil er die Armen schamlos unterdrückte und Häuser raubte, statt sie selbst zu bauen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 20 19 in der Lutherbibel

Denn er hat unterdrückt und verlassen den Armen; er hat Häuser an sich gerissen, die er nicht erbaut hat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 20 19 in der Einheitsübersetzung

Denn Arme schlug er nieder, ließ sie liegen, / raubte das Haus, das er nicht gebaut.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 20 19 in der Elberfelder Bibel

Denn die Geringen hat er misshandelt, verlassen. Häuser hat er an sich gerissen und wird sie nicht ausbauen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 20 19 in der Schlachter 2000

denn er hat Arme misshandelt und sie liegen lassen, hat ein Haus beraubt anstatt gebaut.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 20 19 in der New International Version

For he has oppressed the poor and left them destitute; he has seized houses he did not build.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 20 19 in der Hoffnung für Alle

Denn er unterdrückt und beraubt die Armen; Häuser, die er selbst nicht baute, reißt er an sich.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-20/vers-19 [gedruckt am 08.08.2026]