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Hiob (Ijob) 20,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 20 4 in der Gute Nachricht Bibel

Es ist dir doch bekannt, dass immer schon, seit Gott die Menschen auf die Erde setzte,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 20 4 in der Lutherbibel

Weißt du nicht, dass es allezeit so gegangen ist, seitdem Menschen auf Erden gewesen sind,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 20 4 in der Einheitsübersetzung

Weißt du das nicht von Urzeit her, / seit er Menschen auf die Erde gesetzt hat:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 20 4 in der Elberfelder Bibel

Hast du nicht von jeher das erkannt, seitdem {Gott} Menschen auf die Erde gesetzt hat,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 20 4 in der Schlachter 2000

Hast du dies nicht von alter Zeit her erkannt? Seitdem der Mensch auf die Erde gesetzt wurde,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 20 4 in der New International Version

‘Surely you know how it has been from of old, ever since mankind was placed on the earth,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 20 4-5 in der Hoffnung für Alle

Seit Urzeiten, seit Gott den Menschen auf die Erde setzte, gilt dieses eine Gesetz: Die Freude des Gottlosen ist nicht von Dauer; sein Glück währt nur für kurze Zeit! Weißt du das nicht?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-20/vers-4 [gedruckt am 14.08.2026]