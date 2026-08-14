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Hiob (Ijob) 21,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 21 23 in der Gute Nachricht Bibel

Der eine bleibt gesund bis an sein Ende; dann stirbt er, frei von Sorgen und im Frieden,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 21 23 in der Lutherbibel

Der eine stirbt frisch und gesund in allem Reichtum und voller Genüge,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 21 23 in der Einheitsübersetzung

Der eine stirbt in vollem Glück, / ist ganz in Frieden, sorgenfrei.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 21 23 in der Elberfelder Bibel

Dieser stirbt in seiner Vollkraft, ganz ungestört und ruhig.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 21 23 in der Schlachter 2000

Der eine stirbt im Vollbesitz seiner Kraft, vollkommen ruhig und sorglos;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 21 23 in der New International Version

One person dies in full vigour, completely secure and at ease,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 21 23 in der Hoffnung für Alle

Der eine stirbt, noch voll bei Kräften, hat sicher und sorglos gelebt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-21/vers-23 [gedruckt am 14.08.2026]