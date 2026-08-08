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Hiob (Ijob) 32,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 32 20 in der Gute Nachricht Bibel

Ich halt es nicht mehr aus, es muss heraus, damit ich endlich wieder Luft bekomme!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 32 20 in der Lutherbibel

Ich muss reden, dass ich mir Luft mache, ich muss meine Lippen auftun und antworten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 32 20 in der Einheitsübersetzung

Reden will ich, dann wird mir leichter, / ich öffne meine Lippen und entgegne.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 32 20 in der Elberfelder Bibel

Ich muss reden, damit ich Luft bekomme, ich will meine Lippen auftun und antworten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 32 20 in der Schlachter 2000

Ich will reden, damit ich Luft bekomme; ich will meine Lippen auftun und antworten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 32 20 in der New International Version

I must speak and find relief; I must open my lips and reply.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 32 20 in der Hoffnung für Alle

Ich muss jetzt etwas sagen, dann wird mir leichter! Ich kann nicht länger an mich halten!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 32:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-32/vers-20 [gedruckt am 08.08.2026]