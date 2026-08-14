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Hiob (Ijob) 32,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 32 21 in der Gute Nachricht Bibel

Für niemand werde ich Partei ergreifen und keinem will ich Schmeichelworte sagen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 32 21 in der Lutherbibel

Vor mir soll kein Ansehen der Person gelten, und ich will keinem Menschen schmeicheln.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 32 21 in der Einheitsübersetzung

Ich will für niemanden Partei ergreifen / und keinem Menschen schmeicheln.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 32 21 in der Elberfelder Bibel

Für keinen werde ich Partei ergreifen, und keinem Menschen werde ich schmeicheln!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 32 21 in der Schlachter 2000

Ich will aber für niemand Partei ergreifen und keinem Menschen schmeicheln;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 32 21 in der New International Version

I will show no partiality, nor will I flatter anyone;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 32 21 in der Hoffnung für Alle

Keinen von euch werde ich bevorzugen, keinem nach dem Munde reden,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 32:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-32/vers-21 [gedruckt am 14.08.2026]