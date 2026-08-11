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Hiob (Ijob) 41,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 41 23 in der Gute Nachricht Bibel

Es wühlt das Wasser auf, wie wenn es siedet, und lässt es brodeln wie im Salbentopf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 41 23 in der Lutherbibel

Er macht, dass die Tiefe brodelt wie ein Topf, und rührt das Meer um, wie man Salbe mischt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 41 23 in der Einheitsübersetzung

Die Tiefe lässt es brodeln wie den Kessel, / macht das Meer zu einem Salbentopf.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 41 23 in der Elberfelder Bibel

Er bringt die Meerestiefe zum Sieden wie einen Kochtopf, macht das Meer wie einen Salbentopf.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 41 23 in der Schlachter 2000

Er bringt die Tiefe zum Sieden wie einen Kessel, macht das Meer zu einem Salbentopf.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 41 23 in der New International Version

The folds of its flesh are tightly joined; they are firm and immovable.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 41 23 in der Hoffnung für Alle

Er lässt die Tiefe brodeln wie kochendes Wasser, das Meer wallt auf wie Salbe im Kochtopf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-41/vers-23 [gedruckt am 11.08.2026]