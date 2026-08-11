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Hiob (Ijob) 9,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 9 26 in der Gute Nachricht Bibel

Wie leichte Boote gleiten sie vorbei, schnell wie der Sturz des Adlers auf die Beute.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 9 26 in der Lutherbibel

Sie sind dahingefahren wie Schiffe aus Schilf, wie ein Adler herabstößt auf die Beute.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 9 26 in der Einheitsübersetzung

Sie gleiten vorbei wie Kähne aus Schilf, / dem Adler gleich, der sich auf Beute stürzt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 9 26 in der Elberfelder Bibel

Sie sind vorübergezogen wie Rohrschiffe, wie ein Adler, der auf Beute herabstößt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 9 26 in der Schlachter 2000

sie sind vorbeigezogen wie Rohrschiffe, wie ein Adler, der sich auf Beute stürzt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 9 26 in der New International Version

They skim past like boats of papyrus, like eagles swooping down on their prey.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 9 26 in der Hoffnung für Alle

Sie gleiten dahin, geschwind wie ein Boot, sie fliegen rascher als ein Adler, der sich auf die Beute stürzt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 9:26

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-9/vers-26 [gedruckt am 11.08.2026]