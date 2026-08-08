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Hoheslied 8,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Hoheslied ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hld 8 13 in der Gute Nachricht Bibel

Du Mädchen in den Gärten, die Freunde warten schon: Lass deine Stimme hören und rufe mich zu dir!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 8 13 in der Lutherbibel

Die du wohnst in den Gärten, lass mich deine Stimme hören; die Gefährten lauschen dir.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 8 13 in der Einheitsübersetzung

Die du in den Gärten weilst, / auf deine Stimme lauschen die Freunde; / lass sie mich hören!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hld 8 13 in der Elberfelder Bibel

Die du wohnst in den Gärten, während die Gefährten deiner Stimme lauschen, lass mich hören:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hld 8 13 in der Schlachter 2000

Die du in den Gärten wohnst, die Gefährten lauschen deiner Stimme; Lass mich sie hören!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hld 8 13 in der New International Version

You who dwell in the gardens with friends in attendance, let me hear your voice!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hld 8 13 in der Hoffnung für Alle

Du Mädchen in den Gärten, noch andre Männer lauschen, ob du sie rufst. Nur mich lass deine Stimme hören!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hld/kapitel-8/vers-13 [gedruckt am 08.08.2026]