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Jakobus 5,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Jakobus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jak 5 6 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr habt den Schuldlosen verurteilt und umgebracht, der sich nicht gegen euch gewehrt hat!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 5 6 in der Lutherbibel

Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 5 6 in der Einheitsübersetzung

Verurteilt und umgebracht habt ihr den Gerechten, er aber leistete euch keinen Widerstand.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jak 5 6 in der Elberfelder Bibel

Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten; er widersteht euch nicht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jak 5 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet – Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 5 6 in der Schlachter 2000

Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet; er hat euch nicht widerstanden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jak 5 6 in der New International Version

You have condemned and murdered the innocent one, who was not opposing you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jak 5 6 in der Hoffnung für Alle

Unschuldige habt ihr verurteilt und umgebracht, und sie haben sich nicht gegen euch gewehrt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jakobus 5:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jak/kapitel-5/vers-6 [gedruckt am 14.08.2026]