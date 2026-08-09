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Zu Judit 3 Vers 2

Judit 3,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Judit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jdt 3 1 in der Gute Nachricht Bibel

Sie schickten Boten zu Holofernes, die sollten ihn um Frieden bitten und sagen:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jdt 3 1 in der Lutherbibel

Und sie sandten Friedensboten, die ihm sagen sollten:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jdt 3 1 in der Einheitsübersetzung

Sie schickten Boten zu ihm mit einem Friedensangebot und ließen ihm sagen:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jdt/kapitel-3/vers-1 [gedruckt am 09.08.2026]