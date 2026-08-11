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Jesaja 3,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 3 3 in der Gute Nachricht Bibel

Offiziere, Hofleute und Berater, Zauberer und Beschwörer.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 3 3 in der Lutherbibel

Hauptleute und Vornehme, Ratgeber und Weise, Zauberer und kluge Beschwörer.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 3 3 in der Einheitsübersetzung

den Anführer von Fünfzig, den Angesehenen, den Ratgeber, / den weisen Zauberer und den klugen Beschwörer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 3 3 in der Elberfelder Bibel

den Obersten von fünfzig {Mann} und den Angesehenen und den Ratgeber und den geschickten Zauberer und den Beschwörungskünstler.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 3 3 in der Schlachter 2000

den Obersten über Fünfzig und den Hochangesehenen, den Ratgeber samt dem Meister in Künsten und den Zauberkundigen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 3 3 in der New International Version

the captain of fifty and the man of rank, the counsellor, skilled craftsman and clever enchanter.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 3 3 in der Hoffnung für Alle

alle Offiziere, angesehenen Leute, Berater, geschickten Handwerker und klugen Beschwörer.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-3/vers-3 [gedruckt am 11.08.2026]