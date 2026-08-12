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Klagelieder 3,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Klagelieder ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Klgl 3 33 in der Gute Nachricht Bibel

Es macht ihm selbst keine Freude, seinen Kindern Schmerz und Kummer zu bereiten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 33 in der Lutherbibel

Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 33 in der Einheitsübersetzung

Denn nicht freudigen Herzens / plagt und betrübt er die Menschenkinder.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Klgl 3 33 in der Elberfelder Bibel

Denn nicht von Herzen demütigt und betrübt er die Menschenkinder.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Klgl 3 33 in der Schlachter 2000

denn nicht aus Lust plagt und betrübt Er die Menschenkinder.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Klgl 3 33 in der New International Version

For he does not willingly bring affliction or grief to anyone.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Klgl 3 33 in der Hoffnung für Alle

Wenn er strafen muss, hat er keine Freude daran, sondern das Leid seiner Kinder schmerzt ihn auch selbst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Klagelieder 3:33

https://www.bibeltv.de/bibelthek/klgl/kapitel-3/vers-33 [gedruckt am 12.08.2026]