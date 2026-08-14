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Klagelieder 3,45

- alle Übersetzungen

Das Buch Klagelieder ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Klgl 3 45 in der Gute Nachricht Bibel

Wie Dreck hast du uns zusammengekehrt, wie Abfall mitten unter den Völkern.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 45 in der Lutherbibel

Du hast uns zu Kehricht und Unrat gemacht unter den Völkern.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 45 in der Einheitsübersetzung

Zu Unrat und Auswurf hast du uns gemacht / inmitten der Völker.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Klgl 3 45 in der Elberfelder Bibel

Du hast uns zum Kehricht und zum Ekel gemacht mitten unter den Völkern.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Klgl 3 45 in der Schlachter 2000

du hast uns zu Kot und Abscheu gemacht mitten unter den Völkern!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Klgl 3 45 in der New International Version

You have made us scum and refuse among the nations.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Klgl 3 45 in der Hoffnung für Alle

Du hast dafür gesorgt, dass die Völker uns wie Dreck behandeln, zum Abschaum der Menschheit sind wir geworden.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Klagelieder 3:45

https://www.bibeltv.de/bibelthek/klgl/kapitel-3/vers-45 [gedruckt am 14.08.2026]