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Klagelieder 3,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Klagelieder ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Klgl 3 8 in der Gute Nachricht Bibel

Ich kann um Hilfe schreien, soviel ich will – mein Rufen dringt nicht durch bis an sein Ohr.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 8 in der Lutherbibel

Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 8 in der Einheitsübersetzung

Wenn ich auch schrie und flehte, / er versperrte den Weg meinem Gebet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Klgl 3 8 in der Elberfelder Bibel

Auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss er {sein Ohr vor} meinem Gebet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Klgl 3 8 in der Schlachter 2000

Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch [die Ohren] vor meinem Gebet.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Klgl 3 8 in der New International Version

Even when I call out or cry for help, he shuts out my prayer.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Klgl 3 8 in der Hoffnung für Alle

Wenn ich schreie und um Hilfe rufe, so verschließt er sich meinem Gebet.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Klagelieder 3:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/klgl/kapitel-3/vers-8 [gedruckt am 14.08.2026]