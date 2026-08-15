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Psalm 102,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 102 19 in der Gute Nachricht Bibel

Diese Worte soll man aufschreiben für eine kommende Generation. Dann wird ein neu erschaffenes Volk den Herrn preisen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 102 19 in der Lutherbibel

Das werde geschrieben für die Nachkommen; und das Volk, das er schafft, wird den HERRN loben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 102 19 in der Einheitsübersetzung

Dies sei aufgeschrieben für das kommende Geschlecht, * damit den HERRN lobe das Volk, das noch erschaffen wird.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 102 19 in der Elberfelder Bibel

Dies sei aufgeschrieben für die künftige Generation, und ein {neu} geschaffenes Volk soll Jah loben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 102 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Dies soll man aufschreiben für eine spätere Generation, und so wird ein Volk, das erst noch geschaffen wird, den HERRN preisen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 102 19 in der Schlachter 2000

Das wird man aufschreiben für das spätere Geschlecht, und das Volk, das geschaffen werden soll, wird den HERRN loben;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 102 19 in der New International Version

‘The LORD looked down from his sanctuary on high, from heaven he viewed the earth,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 102 19 in der Hoffnung für Alle

Diese Worte soll man aufschreiben für die Generationen, die nach uns kommen, damit auch sie es lesen und den HERRN loben:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 102:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-102/vers-19 [gedruckt am 15.08.2026]