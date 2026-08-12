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Psalm 107,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 107 30 in der Gute Nachricht Bibel

Da wurde ihnen wieder leicht ums Herz und er brachte sie zum ersehnten Hafen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 30 in der Lutherbibel

und sie froh wurden, dass es still geworden war und er sie zum ersehnten Hafen brachte:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 30 in der Einheitsübersetzung

Sie freuten sich, dass die Wogen sich legten, * und er führte sie zum ersehnten Hafen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 107 30 in der Elberfelder Bibel

Sie freuten sich, dass es still geworden war, und er führte sie in den ersehnten Hafen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 107 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Wie froh war man ´auf dem Schiff`, dass sich die Wogen legten und Gott sie den ersehnten Hafen erreichen ließ!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 30 in der Schlachter 2000

und jene freuten sich, dass sie sich legten; und er führte sie in den ersehnten Hafen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 107 30 in der New International Version

They were glad when it grew calm, and he guided them to their desired haven.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 107 30 in der Hoffnung für Alle

Da jubelten sie, dass endlich Stille herrschte! Gott brachte sie in den sicheren Hafen, an das ersehnte Ziel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 107:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-107/vers-30 [gedruckt am 12.08.2026]