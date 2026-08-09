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Psalm 126,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 126 1 in der Gute Nachricht Bibel

Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Als der HERR uns heimbrachte, zurück zum Berg Zion, da kamen wir uns vor wie im Traum.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 126 1 in der Lutherbibel

Ein Wallfahrtslied. Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 126 1 in der Einheitsübersetzung

Ein Wallfahrtslied. Als der HERR das Geschick Zions wendete, * da waren wir wie Träumende.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 126 1 in der Elberfelder Bibel

Ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 126 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Als der HERR uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 126 1 in der Schlachter 2000

Ein Wallfahrtslied. Als der HERR die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 126 1 in der New International Version

When the LORD restored the fortunes of Zion, we were like those who dreamed.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 126 1 in der Hoffnung für Alle

Ein Lied für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Als der HERR uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, da kamen wir uns vor wie im Traum.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 126:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-126/vers-1 [gedruckt am 09.08.2026]