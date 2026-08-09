Psalm 35,27- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 35 27 in der Gute Nachricht Bibel
Doch alle, die meinen Freispruch wünschen, sollen vor Freude jubeln und immer wieder sagen: »Der HERR ist groß! Er sorgt dafür, dass sein Vertrauter in Glück und Frieden leben kann.«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 35 27 in der Lutherbibel
Jubeln und freuen sollen sich, die Gefallen haben an meiner Gerechtigkeit, und immer sagen: Der HERR sei hochgelobt, der seinem Knecht so wohl will!
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 35 27 in der Einheitsübersetzung
Es sollen jubeln und sich freuen, * die wünschen, dass ich im Recht bin. Sie sollen immer sagen: Groß ist der HERR, * er hat Gefallen am Heil seines Knechts.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 35 27 in der Elberfelder Bibel
Es sollen jubeln und sich freuen, die an meiner Gerechtigkeit Lust haben, und sie sollen stets sagen: »Erhoben sei der Herr, der am Frieden seines Knechtes Lust hat!«
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 35 27 in der Neue Genfer Übersetzung
Alle aber, die wünschen, dass mir Gerechtigkeit zuteil wird, mögen jubeln und sich freuen. Immer wieder sollen sie sagen können: »Hoch gelobt sei der HERR, der seinem Diener Frieden schenken will.«
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 35 27 in der Schlachter 2000
Aber jauchzen und fröhlich sein sollen alle, die meine Rechtfertigung wünschen; sie sollen allezeit sagen: Der HERR sei hochgelobt, der das Heil seines Knechtes will!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 35 27 in der New International Version
May those who delight in my vindication shout for joy and gladness; may they always say, ‘The LORD be exalted, who delights in the well-being of his servant.’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 35 27 in der Hoffnung für Alle
Doch alle, die meinen Freispruch wünschen, sollen vor Freude jubeln und immer wieder sagen: »Der HERR ist groß! Er will, dass sein Diener in Frieden leben kann.«
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.