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Psalm 35,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 35 5 in der Gute Nachricht Bibel

Sie sollen zerstieben wie Spreu im Wind, wenn der Engel des HERRN sie davontreibt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 35 5 in der Lutherbibel

Sie sollen werden wie Spreu vor dem Winde, und der Engel des HERRN stoße sie weg.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 35 5 in der Einheitsübersetzung

Sie sollen werden wie Spreu vor dem Wind; * der Engel des HERRN stoße sie fort.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 35 5 in der Elberfelder Bibel

Lass sie sein wie Spreu vor dem Wind, und der Engel des Herrn stoße {sie} !

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 35 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Wie Spreu im Wind sollen sie werden, und der Engel des HERRN stoße sie fort.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 35 5 in der Schlachter 2000

Sie sollen werden wie Spreu vor dem Wind, und der Engel des HERRN bringe sie zu Fall!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 35 5 in der New International Version

May they be like chaff before the wind, with the angel of the LORD driving them away;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 35 5 in der Hoffnung für Alle

Wie Spreu sollen sie vom Wind verweht werden, wenn der Engel des HERRN sie fortjagt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-35/vers-5 [gedruckt am 12.08.2026]