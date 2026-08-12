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Psalm 38,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 38 17 in der Gute Nachricht Bibel

Ich möchte nicht, dass sie mein Unglück feiern, dass sie sich überheben, wenn ich strauchle.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 38 17 in der Lutherbibel

Denn ich denke: Dass sie sich ja nicht über mich freuen! Wenn mein Fuß wankte, würden sie sich hoch rühmen wider mich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 38 17 in der Einheitsübersetzung

Denn ich sagte: Über mich sollen sie sich nicht freuen, * die gegen mich groß tun, wenn meine Füße straucheln.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 38 17 in der Elberfelder Bibel

Denn ich sprach: »Dass sie sich nicht über mich freuen, beim Wanken meines Fußes großtun gegen mich!«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 38 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Mein Wunsch ist: Keiner von ihnen soll sich über mein Unglück freuen, niemand soll überheblich auf mich herabblicken, wenn ich den Halt verliere.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 38 17 in der Schlachter 2000

Denn ich sagte: Dass sie nur nicht über mich frohlocken, nicht großtun gegen mich, wenn mein Fuß wankt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 38 17 in der New International Version

For I am about to fall, and my pain is ever with me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 38 17 in der Hoffnung für Alle

Lass nicht zu, dass sie über mich triumphieren und sich über mein Unglück freuen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-38/vers-17 [gedruckt am 12.08.2026]