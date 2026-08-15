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Psalm 38,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 38 6 in der Gute Nachricht Bibel

Ich war so töricht, dich nicht ernst zu nehmen. Darum eitern meine Wunden und riechen widerlich.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 38 6 in der Lutherbibel

Meine Wunden stinken und eitern wegen meiner Torheit.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 38 6 in der Einheitsübersetzung

Stinkend und eitrig wurden meine Wunden * wegen meiner Torheit.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 38 6 in der Elberfelder Bibel

Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 38 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Meine Wunden eitern und verbreiten einen üblen Geruch – dass es dahin kam, war meine eigene Torheit.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 38 6 in der Schlachter 2000

Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 38 6 in der New International Version

I am bowed down and brought very low; all day long I go about mourning.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 38 6 in der Hoffnung für Alle

Wie dumm war ich, dich zu vergessen! Das habe ich nun davon: Meine Wunden eitern und stinken!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-38/vers-6 [gedruckt am 15.08.2026]