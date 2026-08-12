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Psalm 68,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 68 13 in der Gute Nachricht Bibel

»Die feindlichen Könige fliehen, ihre Heere sind auf der Flucht! Für die Frauen zu Hause gibt’s reiche Beute zu teilen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 13 in der Lutherbibel

Die Könige der Heerscharen fliehen, sie fliehen, und die Frauen teilen die Beute aus.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 13 in der Einheitsübersetzung

Die Könige der Heere fliehen, sie fliehen. * Die Schöne des Hauses darf die Beute verteilen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 68 13 in der Elberfelder Bibel

Die Könige der Heere fliehen, sie fliehen! Und {auf der} Stätte des Hauses verteilt {man} Beute:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 68 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Könige der feindlichen Heere fliehen, ja sie ergreifen die Flucht. Und die Frauen zu Hause können nun reiche Beute austeilen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 13 in der Schlachter 2000

Die Könige der Heerscharen, sie fliehen, ja, sie fliehen; und die Bewohnerin des Hauses teilt Beute aus!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 68 13 in der New International Version

Even while you sleep among the sheepfolds, the wings of my dove are sheathed with silver, its feathers with shining gold.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 68 13-14 in der Hoffnung für Alle

»Die feindlichen Könige jagen mit ihren Heeren davon, ja, sie ergreifen alle die Flucht! In den Häusern verteilt man schon die Beute: Silber und schimmerndes Gold – alles glitzert und glänzt in herrlicher Pracht! Wollt ihr da noch bei den Herden sitzen bleiben?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 68:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-68/vers-13 [gedruckt am 12.08.2026]