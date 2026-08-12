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Psalm 7,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 7 4 in der Gute Nachricht Bibel

HERR, mein Gott, wenn das stimmt, was man mir vorwirft, wenn irgendein Verbrechen an meinen Händen klebt,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 7 4 in der Lutherbibel

HERR, mein Gott, hab ich solches getan und ist Unrecht an meinen Händen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 7 4 in der Einheitsübersetzung

Wenn ich das getan habe, HERR, mein Gott, * wenn an meinen Händen Unrecht klebt,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 7 4 in der Elberfelder Bibel

Herr, mein Gott! Wenn ich solches getan habe, wenn Unrecht an meinen Händen ist,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 7 4 in der Neue Genfer Übersetzung

HERR, mein Gott, wenn das stimmt, was mir vorgeworfen wird, wenn ich mit meinen Händen Unrecht begangen habe,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 7 4 in der Schlachter 2000

HERR, mein Gott, habe ich solches getan, ist Unrecht an meinen Händen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 7 4 in der New International Version

if I have repaid my ally with evil or without cause have robbed my foe –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 7 4 in der Hoffnung für Alle

HERR, mein Gott, wenn das zutrifft, was man mir vorwirft – wenn ich wirklich anderen Unrecht getan habe,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-7/vers-4 [gedruckt am 12.08.2026]