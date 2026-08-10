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Sirach 10,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 10 11 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn ein Mensch stirbt, bleibt ihm als Besitz nichts als Würmer, Käfer und Maden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 10 11 in der Lutherbibel

Und wenn der Mensch tot ist, so fressen ihn Schlangen, wilde Tiere und Würmer.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 10 11 in der Einheitsübersetzung

Wenn der Mensch stirbt, wird ihm sein Los zuteil: / Maden, wilde Tiere und Würmer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-10/vers-11 [gedruckt am 10.08.2026]