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Sirach 11,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 11 18 in der Gute Nachricht Bibel

Mancher Mensch wird reich, weil er sein ganzes Leben lang knausert und spart. Doch was hat er davon?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 11 18 in der Lutherbibel

Mancher kargt und spart und wird dadurch reich. Und sein Lohn ist,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 11 18 in der Einheitsübersetzung

Einer ist reich aufgrund seiner Umsicht und seines Geizes / und dies ist Anteil seines Lohnes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-11/vers-18 [gedruckt am 10.08.2026]