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Sirach 14,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 14 23 in der Gute Nachricht Bibel

Er späht durch ihre Fenster und lauscht an ihrer Tür.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 14 23 in der Lutherbibel

und guckt zu ihrem Fenster hinein und horcht an ihrer Tür,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 14 23 in der Einheitsübersetzung

Wer sich durch ihre Fenster hineinbeugt / und an ihren Türen lauscht,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-14/vers-23 [gedruckt am 10.08.2026]