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Sirach 14,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 14 24 in der Gute Nachricht Bibel

Er lagert gleich neben ihrem Haus; seine Zeltpflöcke schlägt er in ihre Mauer,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 14 24 in der Lutherbibel

sucht Herberge nahe bei ihrem Hause und schlägt seine Pflöcke bei ihren Mauern ein

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 14 24 in der Einheitsübersetzung

wer in der Nähe ihres Hauses sich niederlässt / und einen Pflock an ihren Mauern befestigt,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-14/vers-24 [gedruckt am 15.08.2026]