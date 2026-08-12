Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 19
  5. Vers 3
Zu Sirach 19 Vers 2 Zu Sirach 19 Vers 4

Sirach 19,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 19 3 in der Gute Nachricht Bibel

Seine Tollheit bringt ihm den Tod; dann werden die Würmer seinen faulenden Körper fressen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 19 3 in der Lutherbibel

den fressen Maden und Würmer, und wer so verwegen lebt, der wird hinweggerafft.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 19 3 in der Einheitsübersetzung

Fäulnis und Würmer werden ihn beerben / und eine waghalsige Seele wird hinweggerafft.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-19/vers-3 [gedruckt am 12.08.2026]