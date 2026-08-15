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Sirach 24,34

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 24 34 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr werdet sehen: Nicht nur für mich selbst habe ich mir so viel Mühe gegeben, sondern für alle, die nach der Weisheit fragen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 24 34 in der Lutherbibel

Seht, dass ich mich nicht für mich allein gemüht habe, sondern für alle, die Weisheit suchen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 24 34 in der Einheitsübersetzung

Seht! Nicht allein für mich habe ich mich abgemüht, / sondern für alle, die sie suchen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-24/vers-34 [gedruckt am 15.08.2026]