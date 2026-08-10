Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 34
  5. Vers 1
Zu Sirach 34 Vers 2

Sirach 34,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 34 1 in der Gute Nachricht Bibel

Leere, trügerische Hoffnungen sind etwas für Leute ohne Verstand und nur Uneinsichtige lassen sich von Träumen in Unruhe versetzen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 34 1 in der Lutherbibel

Unverständige betrügen sich selbst mit törichten Hoffnungen, und Narren verlassen sich auf Träume.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 34 1 in der Einheitsübersetzung

Ein unverständiger Mann hat leere und trügerische Hoffnungen / und Träume beflügeln Narren.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-34/vers-1 [gedruckt am 10.08.2026]