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Sirach 34,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 34 2 in der Gute Nachricht Bibel

Wer auf Träume achtet, ist wie jemand, der Schatten fangen will oder dem Wind nachjagt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 34 2 in der Lutherbibel

Wer sich auf Träume verlässt, der greift nach dem Schatten und will den Wind haschen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 34 2 in der Einheitsübersetzung

Wie einer, der einen Schatten greifen will und einem Windhauch nachjagt, / so ist der, der an Träumen festhält.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-34/vers-2 [gedruckt am 15.08.2026]