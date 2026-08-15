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Sirach 37,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 37 19 in der Gute Nachricht Bibel

Mancher ist so klug, dass er andere belehren kann, aber nicht klug genug, um sich selber zu helfen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 37 19 in der Lutherbibel

Mancher ist zwar fähig, vielen andern zu raten, aber sich selbst kann er nicht helfen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 37 19 in der Einheitsübersetzung

Es gibt einen klugen Mann, der für viele ein Erzieher ist, / aber für die eigene Seele ist er ungeeignet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-37/vers-19 [gedruckt am 15.08.2026]