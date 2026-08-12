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Sirach 37,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 37 22 in der Gute Nachricht Bibel

Mancher ist nur für sich selbst weise und von seinem Wissen hat er allein den Nutzen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 37 22 in der Lutherbibel

Mancher ist weise nur für sich selbst und schafft mit seinem Rat für sich selbst Nutzen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 37 22 in der Einheitsübersetzung

Es gibt einen Weisen für seine eigene Seele, / die Früchte seiner Einsicht sind im Mund verlässlich.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-37/vers-22 [gedruckt am 12.08.2026]