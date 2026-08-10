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Sirach 37,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 37 27 in der Gute Nachricht Bibel

Mein Sohn, während deines ganzen Lebens prüfe dich selbst! Wenn du merkst, dass dir etwas nicht bekommt, dann verweigere es dir!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 37 27 in der Lutherbibel

Mein Kind, prüfe, was für dich gesund ist, und meide, was schlecht ist.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 37 27 in der Einheitsübersetzung

Kind, prüfe dich während deines Lebens! / Sieh, was schlecht ist für dich und meide es!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-37/vers-27 [gedruckt am 10.08.2026]