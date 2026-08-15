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Sirach 39,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 39 16 in der Gute Nachricht Bibel

Wie gut ist alles, was der Herr gemacht hat! Was er befiehlt, geschieht zur rechten Zeit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 39 16 in der Lutherbibel

Alle Werke des Herrn sind sehr gut; und was er gebietet, geschieht zur rechten Zeit.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 39 16 in der Einheitsübersetzung

Alle Werke des Herrn sind überaus gut / und jeder Befehl geschieht zur rechten Zeit.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-39/vers-16 [gedruckt am 15.08.2026]