Sirach 46,8- alle Übersetzungen
Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Sir 46 8 in der Gute Nachricht Bibel
Darum blieben die beiden am Leben, als Einzige von 600000 Israeliten, die den Zug durch die Wüste angetreten hatten. Nur sie durften das Land betreten, das von Milch und Honig überfließt.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 46 8 in der Lutherbibel
Darum wurden allein sie beide gerettet unter sechshunderttausend Mann und haben das Volk in sein Erbteil geführt, in ein Land, darin Milch und Honig fließt.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 46 8 in der Einheitsübersetzung
Und dies sind die beiden, die gerettet wurden, / von sechshunderttausend des Fußvolkes, um sie in das Erbe zu führen, / in das Land, in dem Milch und Honig fließen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten