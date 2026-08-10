Sirach 46,9- alle Übersetzungen
Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Sir 46 9 in der Gute Nachricht Bibel
Der Herr verlieh Kaleb große Kraft; noch in hohem Alter war er stark genug, das Hügelland als Erbbesitz für sich und seine Nachkommen zu erobern.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 46 9 in der Lutherbibel
Und der Herr gab Kaleb Kraft bis ins hohe Alter, dass er hinaufziehen konnte ins Gebirge; und seine Nachkommen behielten es als Erbe,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 46 9 in der Einheitsübersetzung
Der Herr gab Kaleb Kraft. / Bis ins Alter blieb sie ihm erhalten, damit er auf die Höhe des Landes gelangte, / und seine Nachkommenschaft behielt das Erbe.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten