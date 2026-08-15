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Sirach 9,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 9 15 in der Gute Nachricht Bibel

Unterhalte dich mit verständigen Leuten und bring das Gespräch auf das Gesetz Gottes, des Höchsten!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 9 15 in der Lutherbibel

Besprich dich mit Verständigen, und all dein Reden richte sich nach dem Gesetz des Höchsten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 9 15 in der Einheitsübersetzung

Mit Verständigen soll deine Überlegung geschehen / und dein ganzes Reden kreise um das Gesetz des Höchsten!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-9/vers-15 [gedruckt am 15.08.2026]