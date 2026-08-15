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Sprüche (Sprichwörter) 10,29

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 10 29 in der Gute Nachricht Bibel

Wer sich an den HERRN hält, hat in ihm eine feste Burg; aber allen, die Unrecht tun, bringt er den Untergang.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 10 29 in der Lutherbibel

Der Weg des HERRN ist des Frommen Zuflucht; aber für die Übeltäter ist er Verderben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 10 29 in der Einheitsübersetzung

Der Weg des HERRN ist Zuflucht für die Rechtschaffenheit, / Verderben aber für Übeltäter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 10 29 in der Elberfelder Bibel

Eine Zuflucht für den Rechtschaffenen ist der Weg des Herrn, aber Verderben {ist er} für die, die Unrecht tun.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 10 29 in der Neue Genfer Übersetzung

Schutz für den Unschuldigen und Verderben für die Übeltäter – das ist der Weg des HERRN.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 10 29 in der Schlachter 2000

Der Weg des HERRN ist eine Schutzwehr für den Lauteren, den Übeltätern aber bringt er den Untergang.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 10 29 in der New International Version

The way of the LORD is a refuge for the blameless, but it is the ruin of those who do evil.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 10 29 in der Hoffnung für Alle

Der HERR beschützt alle, die auf dem rechten Weg bleiben; aber er stürzt den ins Verderben, der Unrecht tut.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-10/vers-29 [gedruckt am 15.08.2026]