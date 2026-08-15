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Sprüche (Sprichwörter) 10,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 10 1a in der Gute Nachricht Bibel

Die folgenden Sprüche sind von Salomo:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 10 1 in der Lutherbibel

Dies sind die Sprüche Salomos. Ein weiser Sohn ist seines Vaters Freude; aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter Grämen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 10 1 in der Einheitsübersetzung

Sprichwörter Salomos: / Ein weiser Sohn macht dem Vater Freude, / ein dummer Sohn ist der Kummer seiner Mutter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 10 1 in der Elberfelder Bibel

Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 10 1 in der Neue Genfer Übersetzung

´Dies sind` die Sprichwörter Salomos:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 10 1 in der Schlachter 2000

Sprüche Salomos: Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 10 1 in der New International Version

The proverbs of Solomon: A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 10 1 in der Hoffnung für Alle

Die folgenden Sprichwörter stammen von König Salomo:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-10/vers-1 [gedruckt am 15.08.2026]