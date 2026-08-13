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Sprüche (Sprichwörter) 10,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 10 6 in der Gute Nachricht Bibel

Wer das Rechte tut, empfängt Segen; wer das Schlechte tut, hinter dessen Worten versteckt sich seine Gewalttätigkeit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 10 6 in der Lutherbibel

Segen ruht auf dem Haupt des Gerechten; aber der Mund der Frevler deckt Gewalttat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 10 6 in der Einheitsübersetzung

Segen kommt auf das Haupt des Gerechten, / im Mund der Frevler versteckt sich Gewalttat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 10 6 in der Elberfelder Bibel

Segen ist auf dem Haupt des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 10 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Reicher Segen kommt über den, der nach Gottes Willen lebt, aber hinter den Worten der Gottlosen verbirgt sich Gewalt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 10 6 in der Schlachter 2000

Segnungen sind auf dem Haupt des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 10 6 in der New International Version

Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 10 6 in der Hoffnung für Alle

Ein Mensch, der Gott gehorcht, empfängt seinen Segen. Doch wer gottlos daherredet, erntet für seine Worte nichts als Gewalt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-10/vers-6 [gedruckt am 13.08.2026]