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Sprüche (Sprichwörter) 11,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 11 1 in der Gute Nachricht Bibel

Falsche Waage kann der HERR nicht ausstehen; nur richtiges Gewicht ist ihm recht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 11 1 in der Lutherbibel

Falsche Waage ist dem HERRN ein Gräuel; aber ein volles Gewicht ist sein Wohlgefallen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 11 1 in der Einheitsübersetzung

Falsche Waage ist dem HERRN ein Gräuel, / volles Gewicht findet sein Gefallen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 11 1 in der Elberfelder Bibel

Trügerische Waagschalen sind dem Herrn ein Gräuel, aber volles Gewicht hat sein Wohlgefallen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 11 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Der HERR verabscheut eine betrügerisch eingestellte Waage, doch es gefällt ihm, wenn die Gewichte stimmen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 11 1 in der Schlachter 2000

Falsche Waage ist dem HERRN ein Gräuel, aber volles Gewicht gefällt ihm wohl.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 11 1 in der New International Version

The LORD detests dishonest scales, but accurate weights find favour with him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 11 1 in der Hoffnung für Alle

Eine falsch eingestellte Waage verabscheut der HERR, aber er freut sich, wenn die Gewichte stimmen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 11:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-11/vers-1 [gedruckt am 10.08.2026]