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Sprüche (Sprichwörter) 11,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 11 19 in der Gute Nachricht Bibel

Entschieden das Rechte tun führt zum Leben, beharrlich Unrecht tun führt zum Tod.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 11 19 in der Lutherbibel

Gerechtigkeit führt zum Leben; aber dem Bösen nachjagen führt zum Tode.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 11 19 in der Einheitsübersetzung

Wer in der Gerechtigkeit feststeht, erlangt das Leben, / wer dem Bösen nachjagt, den Tod.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 11 19 in der Elberfelder Bibel

Steht einer fest in der Gerechtigkeit, {führt das} zum Leben, jagt er dem Bösen nach, {gereicht es} zu seinem Tod.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 11 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Beständige Gerechtigkeit führt zum Leben, wer aber beharrlich auf Böses aus ist, findet den Tod.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 11 19 in der Schlachter 2000

So gewiss die Gerechtigkeit zum Leben führt, so sicher die Jagd nach dem Bösen zum Tod.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 11 19 in der New International Version

Truly the righteous attain life, but whoever pursues evil finds death.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 11 19 in der Hoffnung für Alle

Wer sich unbeirrbar für das Gute einsetzt, der wird leben; wer böse Pläne verfolgt, kommt um.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 11:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-11/vers-19 [gedruckt am 15.08.2026]