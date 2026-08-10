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Sprüche (Sprichwörter) 11,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 11 30 in der Gute Nachricht Bibel

Ein rechtschaffener Mensch ist wie ein Baum, dessen Früchte Leben schenken; und wer klug und weise ist, gewinnt Menschen für sich.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 11 30 in der Lutherbibel

Die Frucht der Gerechtigkeit ist ein Baum des Lebens; und ein Weiser nimmt sich der Leute herzlich an.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 11 30 in der Einheitsübersetzung

Die Frucht des Gerechten ist ein Lebensbaum / und der Weise gewinnt Lebensfülle.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 11 30 in der Elberfelder Bibel

Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, und der Weise gewinnt Menschen für sich.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 11 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Was ein aufrichtiger Mensch bewirkt, ist ´für andere` ein Leben spendender Baum, und wer weise ist, gewinnt andere Menschen für sich.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 11 30 in der Schlachter 2000

Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, und der Weise gewinnt Seelen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 11 30 in der New International Version

The fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 11 30 in der Hoffnung für Alle

Wer Gottes Willen tut, verhilft anderen zum Leben; und ein weiser Mensch gewinnt die Herzen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 11:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-11/vers-30 [gedruckt am 10.08.2026]