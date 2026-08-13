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Sprüche (Sprichwörter) 13,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 13 11 in der Gute Nachricht Bibel

Schnell erschwindelter Reichtum verliert sich, langsam erarbeiteter vermehrt sich.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 13 11 in der Lutherbibel

Hastig errafftes Gut zerrinnt; wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 13 11 in der Einheitsübersetzung

Nichtiger Reichtum schwindet, / wer Stück für Stück sammelt, gewinnt mehr.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 13 11 in der Elberfelder Bibel

Schnell erworbener Besitz wird {schnell} weniger; wer aber händeweise sammelt, vermehrt {ihn}.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 13 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Reichtum aus windigen Geschäften zerrinnt, wer jedoch mit fleißiger Hand sammelt, vermehrt ´seinen Besitz`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 13 11 in der Schlachter 2000

Was man mühelos gewinnt, das zerrinnt; was man aber mit der Hand sammelt, das mehrt sich.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 13 11 in der New International Version

Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 13 11 in der Hoffnung für Alle

Erschwindelter Reichtum schwindet schnell wieder; doch was man sich langsam erarbeitet, wird immer mehr.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 13:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-13/vers-11 [gedruckt am 13.08.2026]