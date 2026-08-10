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Sprüche (Sprichwörter) 14,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 14 17 in der Gute Nachricht Bibel

Wer sich schnell erhitzt, macht Dummheiten; wer kalt berechnet, macht sich verhasst.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 17 in der Lutherbibel

Ein Jähzorniger handelt töricht; aber ein Ränkeschmied wird gehasst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 17 in der Einheitsübersetzung

Der Zornige handelt töricht, / der Ränkeschmied ist verhasst.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 14 17 in der Elberfelder Bibel

Der Jähzornige begeht Narrheit, und der Ränkeschmied wird gehasst.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 14 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein Jähzorniger begeht ´so manche` Dummheit, und ein Hinterhältiger wird gehasst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 17 in der Schlachter 2000

Ein Jähzorniger handelt töricht, und ein Mensch, der Böses plant, macht sich verhasst.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 14 17 in der New International Version

A quick-tempered person does foolish things, and the one who devises evil schemes is hated.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 14 17 in der Hoffnung für Alle

Wer jähzornig ist, richtet viel Schaden an. Wer hinterlistige Pläne schmiedet, macht sich verhasst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-14/vers-17 [gedruckt am 10.08.2026]