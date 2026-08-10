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Sprüche (Sprichwörter) 14,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 14 7 in der Gute Nachricht Bibel

Meide unverbesserliche Narren; du hörst bei ihnen kein vernünftiges Wort!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 7 in der Lutherbibel

Geh weg von dem Toren, denn du lernst nichts von ihm.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 7 in der Einheitsübersetzung

Geh einem törichten Mann aus dem Weg, / du erfährst keine verständigen Worte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 14 7 in der Elberfelder Bibel

Tritt einem törichten Mann gegenüber, und du lernst keine verständigen Lippen kennen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 14 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Geh einem dummen Kerl aus dem Weg, denn du wirst aus seinem Mund nichts Vernünftiges erfahren.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 7 in der Schlachter 2000

Geh weg von dem dummen Menschen! Du hörst doch nichts Gescheites von ihm.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 14 7 in der New International Version

Stay away from a fool, for you will not find knowledge on their lips.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 14 7 in der Hoffnung für Alle

Gib dich nicht mit Dummköpfen ab – von ihnen hörst du nichts Vernünftiges!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 14:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-14/vers-7 [gedruckt am 10.08.2026]