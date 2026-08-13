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Sprüche (Sprichwörter) 15,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 15 15 in der Gute Nachricht Bibel

Für die Bekümmerten ist jeder Tag böse, die Glücklichen kennen nur Festtage.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 15 15 in der Lutherbibel

Ein Betrübter hat nie einen guten Tag; aber ein guter Mut ist ein tägliches Fest.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 15 15 in der Einheitsübersetzung

Der Bedrückte hat lauter böse Tage, / der Frohgemute hat ständig Feiertag.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 15 15 in der Elberfelder Bibel

Alle Tage des Elenden sind schlecht, aber ein fröhliches Herz {hat} ein ständiges Festmahl.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 15 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn man bedrückt ist, sind alle Tage schlecht, aber mit fröhlichem Herzen ist jeder Tag ein Festmahl.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 15 15 in der Schlachter 2000

Ein Unglücklicher hat lauter böse Tage, aber ein fröhliches Herz hat immer ein Festmahl.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 15 15 in der New International Version

All the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual feast.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 15 15 in der Hoffnung für Alle

Für den Niedergeschlagenen ist jeder Tag eine Qual, aber für den Glücklichen ist das Leben ein Fest.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 15:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-15/vers-15 [gedruckt am 13.08.2026]