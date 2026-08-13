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Sprüche (Sprichwörter) 17,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 17 11 in der Gute Nachricht Bibel

Der Rebell will nichts als Aufruhr; darum schickt man ihm einen Boten mit dem Todesurteil.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 17 11 in der Lutherbibel

Ein böser Mensch trachtet stets zu widersprechen; aber ein grausamer Bote wird über ihn kommen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 17 11 in der Einheitsübersetzung

Der Böse trachtet nach Aufruhr, / aber ein strenger Gerichtsbote wird gegen ihn ausgesandt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 17 11 in der Elberfelder Bibel

Nur Aufruhr sucht der Böse; aber ein grausamer Bote wird gegen ihn gesandt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 17 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein böser Mensch hat nichts als Auflehnung im Sinn, doch das wird schreckliche Folgen für ihn haben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 17 11 in der Schlachter 2000

Ein Boshafter sucht nur Auflehnung, aber ein unbarmherziger Bote wird gegen ihn ausgesandt werden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 17 11 in der New International Version

Evildoers foster rebellion against God; the messenger of death will be sent against them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 17 11 in der Hoffnung für Alle

Ein Unruhestifter sucht nur den Aufstand, darum wird ihn eine grausame Strafe treffen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 17:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-17/vers-11 [gedruckt am 13.08.2026]